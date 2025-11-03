Haftalarca yok! Can Uzun'dan kahreden haber

Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'un Heidenheim ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Can Uzun, mücadelenin 26. dakikasında sakatlık geçirdi. Ağrıları nedeniyle oyuna devam edemeyen milli futbolcu, yerini Mario Götze'ye bıraktı.

5 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

Alman basınından Sky Sports'un haberine göre, yapılan kontroller sonucunda Can Uzun'un yaşadığı sakatlığın ciddiyeti netleşti. 19 yaşındaki futbolcunun, yaklaşık 5 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Frankfurt teknik heyeti, genç yıldızın tedavi sürecine hemen başlandığını ve Aralık ortasında takıma dönmesinin hedeflendiğini duyurdu.

MİLLİ TAKIMA KÖTÜ HABER

Avrupa'da liglerin ardından başlayacak milli ara öncesi A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek. Can Uzun'un sakatlığı nedeniyle bu maçlarda kadroda yer alamayacağı kesinleşti.

SEZONA PARLAK BAŞLANGIÇ

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Can Uzun, Eintracht Frankfurt formasıyla 14 maçta 6 gol ve 4 asist kaydetti. Hem Almanya hem Türkiye tarafından yakından takip edilen genç oyuncu, A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana yaparak büyük takdir toplamıştı.