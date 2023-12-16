Hafta içi maçlar oynanmayacak mı, Salı - Çarşamba Süper Lig iptal mi?

Eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attığı gün maçlar süresiz olarak ertelenmişti. Hakemlerin nihai kararının ne olacağı merak konusu olurken gizem bugün çözüldü. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşme gerçekleştiren hakemler, hafta içi oynanacak maçlara çıkma kararı aldı. Hafta içi maçlar oynanmayacak mı, Süper Lig iptal mi?

HAFTA İÇİ MAÇLAR OYNANMAYACAK MI?

TRT Spor'un haberine göre Büyükekşi ile görüşen hakemlerin maçlara çıkma kararı aldığı belirtildi. Hakemlerin gün içinde yazılı açıklama yaparak görüşmenin detaylarını açıklayacağı aktarıldı. Hakemler ve aileleri için bu hafta sonu yapılması planlanan organizasyon ise iptal edildi. Hakemler bu gece ya da yarın sabah evlerine dönecek.

Öte yandan TFF Başkanı Büyükekşi geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Süper Lig'de maçların 19 Aralık'ta yeniden başlayacağını duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın Hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Yumruk darbesiyle birlikte Meler yere yığılırken Başkan Koca, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etmişti.

Hakem Meler'e saldırı sonrası Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nden hakemlere maça çıkmamaları için çağrı yapılarak "En üst kademeden alt kademeye kadar tüm hakemlerimize müsabakalara çıkmama çağrımızı buradan ilan ediyoruz. Gün hakem camiası olarak birlik olma günüdür." ifadelerine yer verilmişti.