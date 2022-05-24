Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 24 Mayıs 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi! - Haberler

24 MAYIS 2022 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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KILIÇDAROĞLU'NUN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAKKINDAKİ İDDİASINA AK PARTİ'DEN YANIT

Bugün parti grubunda konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Akşam saat 22:00'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim" şeklindeki sözlerine yanıt AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, yaptığı açıklamada "Bunu daha önce de söylemişti. Ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür" ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti grubunda yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı. Bugün saat saat 22.00'de bir açıklama yapacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Yurtdışındaki yapının başlarında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor. O yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkartma istiyorlar paravan yapı üzerinden. Birkaç yüz kişi ile sınırlı. İzin çıkarma peşindeler" ifadelerine yer verdi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU : SAAT 22:00'DA BİR KAÇIŞ PLANININ ANATOMİSİNİ İFŞA EDECEĞİM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam saat 22:00'de açıklama yapacağını belirterek, "Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim." ifadelerini kullandı. Bu sözler sonrası tüm gözler, CHP liderinin saat 22.00'de yapacağı açıklamaya çevrildi.

Chp lideri Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BU AKŞAM İFŞA EDECEĞİM"

Bu akşam 22:00'de canlı yayın yapacağını duyuran CHP lideri, "Ben en iyisi bu akşam 22.00'de bu skandalı açıklayayım. Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun saat 22:00'de sosyal medya hesabından bir video paylaşması bekleniyor.

MUSA ORHAN'A HAKARETTEN PARA CEZASINA ÇARPTIRILAN EZGİ MOLA'DAN TEK KELİMELİK YORUM: ŞAŞIRMADIM

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan Musa Orhan'a hakaretten 6 bin 960 lira para cezası aldı. Karar sonarı açıklamada bulunan Mola, "Şaşırmadım. Umarım şaşıracağımız günleri görürüz." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ezgi Mola'nın, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ceza alan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı.

ALİ KOÇ, CANLI YAYINDA RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN YÜZÜNE SÖYLEDİ

Canlı yayında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında yaşanan tartışma gündeme bomba gibi düştü. Programın bir yerinde Ali Koç, Kütahyalı'ya "Karşımdaki zat, o zaman cemaat denilen yapılanmanın destekçilerindendi. Daha da kötüsü kul hakkı yendiği zaman sözcüsüydü" dedi. Kütahyalı ise, "Başkan kul hakkı yediklerimiz vardı. Bizim için kullanışlı aptallardı. Biz askeri vesayeti göçertmenin derdindeydik" karşılığını verdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un katıldığı Beyaz TV'deki Derin Futbol programı, Ali Koç ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın karşılıklı konuşmaları nedeniyle gündeme oturdu.

Programda Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'a yönelik, "Nezaketli davranıyorum ama abartıyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesi alınmak istiyordu, Aziz Yıldırım yanında durmadı" dedi.

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