Gürcistan - Türkiye maçı, hem milli takımımızın performansı hem de turnuva sıralaması açısından önem taşıyor. Bu nedenle taraftarlar, "Gürcistan - Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Maç saati ve yayıncı kanal bilgisi, sporseverlerin heyecanını daha da artırıyor. milli maç atmosferini kaçırmak istemeyen izleyiciler için Gürcistan - Türkiye maçı büyük önem taşıyor. "Gürcistan - Türkiye maçı hangi kanalda izlenebilir?" sorusu, maç günü yaklaşırken en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Peki, Gürcistan - Türkiye maçı hangi kanalda?

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda yapılacak Gürcistan - Türkiye maçı 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19:00'da başlayacak.

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürcistan – Türkiye mücadelesi saat 19.00'da TV8'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Azarovi, Kashia, Goglichidze, Lochoshvili, Kocharashvili, Mekvabishvili, Lomimadze, Kiteishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.