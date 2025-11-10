Güntekin Onay, Türk spor medyasının en tanınmış isimlerinden biridir. 1990'lı yıllardan bu yana hem maç anlatımı hem de futbol yorumculuğuyla geniş bir izleyici kitlesine hitap eden Onay, ekranlarda güvenilirliği ve profesyonelliği ile öne çıkıyor. Peki, Güntekin Onay kimdir? Güntekin Onay kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

GÜNTEKİN ONAY KİMDİR?

Güntekin Onay, 12 Ekim 1971 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Babası Gündüz Tekin Onay, Türk futboluna teknik direktör kimliğiyle önemli katkılar sağlamış, futbolun gelişiminde etkili bir isimdir.

Eğitim hayatına Özel Işık Lisesi'nde başlayan Onay, üniversite öğrenimine Bilkent Üniversitesi'nde başlamış, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Turizm Bölümü'ne geçiş yapmıştır. İyi derecede İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca bilen Onay, çok yönlü iletişim becerileri sayesinde spor medyasında kısa sürede kendine sağlam bir yer edinmiştir.

Spor basınına ilk adımını 1992 yılında Şansal Büyüka'nın teklifiyle atan Güntekin Onay, Kanal 6'da dış haberler sorumlusu olarak başladığı kariyerinde kısa sürede önemli başarılara imza atmıştır. Kanal D, Show TV, Star TV, NTV gibi Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarında görev aldıktan sonra, 2017 yılında beIN Sports'a transfer olmuş ve hâlen burada görevine devam etmektedir.

GÜNTEKİN ONAY KAÇ YAŞINDA?

12 Ekim 1971 doğumlu olan Güntekin Onay, 2025 itibarıyla 53 yaşındadır. Yıllar içinde hem deneyimi hem de televizyonlardaki duruşuyla spor izleyicisinin güvenini kazanan Onay, "ekranların sesi" olarak anılmaktadır.

GÜNTEKİN ONAY NERELİ?

Güntekin Onay, Adana doğumludur. Güney'in futbol kültürüyle iç içe büyüyen Onay, babasının yönlendirmesi ve kendi ilgisi sayesinde futbola olan tutkusunu profesyonel kariyerine taşımıştır. Adana'nın spor ortamında yetişmiş olması, onun analitik yorumlarını ve saha bilgilerini zenginleştiren bir faktör olmuştur.

GÜNTEKİN ONAY HANGİ TAKIMLI?

Güntekin Onay, tarafsız ve objektif spor yorumculuğu ile tanınır. Medyada uzun yıllar görev yaparken hiçbir zaman açıkça bir kulüp lehine yorum yapmamış, izleyicilerin güvenini kazanmıştır. Futbol camiasında "tarafsız yorumcunun simgesi" olarak bilinen Onay, kariyerinde adil ve detaylı analizleriyle öne çıkmaktadır.