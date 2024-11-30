Günlük Yemek Ücreti 2025 Yılı için Ne Kadar Olacak?

Yıllara Göre Yemek Bedeli İstisnası

2008 yılında 9 YTL olan yemek ücreti, yıllar içerisinde yapılan yeniden değerlemeler ile artış gösterdi. 2023 yılında 110 TL olarak uygulanan yemek bedeli istisna tutarı, 2024'te 170 TL'ye yükseldi. Multinet'in 2025 yemek ücreti tahmini ise yemek ücretinin 241 TL olması yönünde.

İşverenler Yemek Kartı ile %100 Vergi Avantajından Yararlanabiliyor

MultiNet, Edenred, Sodexo (Pluxee), Setcard, Tokenflex ve Metropol yemek kartı tercih eden işverenler ise KDV indiriminden yararlanabildikleri ödeme seçeneği ile yemek ücreti için 261,10 TL ödeme yapabilecek.

Yemek kartı kullanarak, günlük yemek bedelinin istisna tutarına kadar yapılan ödemelerde işverenler şu avantajlardan faydalanır:

• Gelir Vergisi Muafiyeti

• Damga Vergisi Muafiyeti

• SGK Primi (İşçi Payı) Muafiyeti

• SGK Primi (İşveren Payı) Muafiyeti

• İşsizlik Sigortası (İşçi Payı) Muafiyeti

• İşsizlik Sigortası (İşveren Payı) Muafiyeti

Bu avantajlar, işverenlerin maliyetlerini düşürürken çalışanlarına daha iyi olanaklar sunmalarını sağlar.

2025 Yemek Ücreti Ne Zaman Açıklanacak?

Günlük yemek ücreti, genellikle her yıl Aralık ayında Resmi Gazete'de yayımlanıyor ve yıl boyunca geçerli oluyor. Bu nedenle, 2025 yılına ait yemek ücretinin de Aralık ayında açıklanması bekleniyor. Açıklanacak ücret, ara zam yapılmadığı takdirde 2025 yılı boyunca geçerli olacak.

Yemek Ücretinden Nasıl Yararlanılır?

İşverenler, çalışanlarına sağladıkları yemek ödemelerinde %100'e varan vergi avantajından faydalanabiliyor. Bu avantajdan tam anlamıyla yararlanmak için MultiNet yemek kartı gibi çözümleri tercih edebilirsiniz.

Yemek Ücreti Vermek Zorunlu mu?

4857 Sayılı İş Kanunu'na göre iş hayatını düzenler ve hem çalışanların hem de işverenlerin haklarını güvence altına alır. Kanun kapsamında işverenlerin, yemek ücreti ödeme zorunluluğu bulunmaz. Ancak birçok işveren çalışan bağlılığını ve motivasyonunu artırmak için yemek ücreti ödemeyi tercih eder.