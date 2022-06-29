Güncel NATO bildirisi 2022: 28 Haziran NATO'da alınan kararlar nelerdir? NATO toplantı sonucu nedir? Türkiye'nin lehine alınan NATO kararları hangiler

İki etap halinde yapılan toplantı sonrası imzalanan ortak bildiri ile hem İsveç hem de Finlandiya FETÖ ile PKK gibi terör örgütleri ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye'yle tam işbirliği konusunda somut adım attı. Güncel NATO bildirisi 2022: 28 Haziran NATO'da alınan kararlar nelerdir? NATO toplantı sonucu nedir? Türkiye'nin lehine alınan NATO kararları hangileri?

28 HAZİRAN 2022 NATO KARARLARI NELERDİR?

Liderler düzeyinde gerçekleştirilen zirveden Türkiye lehine somut kazanımlar sağlandı. Bilindiği üzere Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine teröre verdikleri destek nedeniyle karşı çıkıyordu. Ancak imzalanan ortak bildiride her iki ülke de Türkiye'ye bu konuda garanti verdi. Anlaşma kapsamında FETÖ ile PKK gibi terör örgütleri ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye'yle tam işbirliği konusunda somut adım atıldığı kaydedildi.

İşte 4'lü zirveden Türkiye lehine elde edilen somut kazanımlar:

PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye'yle tam işbirliği.

Terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye'yle dayanışma sergilenmesi.

PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü.

Savunma sanayii alanında ambargo kısıtlamalara gidilmemesi, işbirliğinin artırılması.

İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadele ve savunma sanayii konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme taahhüdü.

Terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanında istihbarat paylaşımına ilişkin yapılandırılmış işbirliği mekanizması tesisi.

Terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılması ve ikili düzeyde ahdi düzenlemeler yapılması.

PKK ve uzantılarının ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerinin yasaklanması ve bunların soruşturulması.

Türkiye'ye yönelik terör propagandasının engellenmesi.

Finlandiya ve İsveç'in PESKO (AB Daimi Yapılandırılmış İşbirliği Süreci) dahil AB güvenlik mekanizmalarına en geniş şekilde katılımının desteklenmesi.

Bu adımların uygulanmasını denetlemek üzere Adalet, İstihbarat ve Güvenlik kurumlarının katılımıyla Daimi Ortak Mekanizma kurulması.

NATO'DAN İLK AÇIKLAMA

4'lü zirve sonrası açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda mutabakata varıldı. Son 10 yılın en büyük güvenlik krizi aşıldı. Herkesin oy birliğiyle bir sonuca varmak durumundayız. Brüksel'de toplantılar gerçekleştirildi. Ben aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 4 kez telefonda görüştüm. Finlandiya ve İsveç Türkiye ile çalışmaya hazır. Bu zirve dönüştürücü zirve olacak. Liderler bir çözüme bugün Madrid'de varmayı başardılar. Bu sürece güveniyorum, bu anlaşmadaki sorumluluklara sahip çıkacak ve yerine getireceklerdir. İsveç ve Finlandiya'nın üye olması onlar için de önemli. Tam üyelik ne zaman? Şu anda olabilecek olan en hızlı süreç olmuştur." dedi.

ORTAK BİLDİRİYE İMZA ATILDI

Görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg katıldı. Görüşmelerde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Görüşme sonrası ortak bildiriye imza atıldı.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK SAĞLAMAYACAK

3 ülkenin imzaladığı ortak bildiride Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan talep ettiği terör suçlularının iadesini iki ülkeye kabul ettirdi. Bildiride yer alan ilgili maddeler ise şöyle: "Müstakbel NATO Müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verirler. Bu çerçevede, Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır. Türkiye de milli güvenliklerine yönelik tüm tehditlere karşı Finlandiya ve İsveç'e tam destek verir. Finlandiya ve İsveç terörizmi tüm biçim ve tezahürleriyle en kuvvetli şekilde reddeder ve kınar. Finlandiya ve İsveç, tüm terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı gerçekleştirdikleri saldırıları açık ve net biçimde kınar, Türkiye'yle ve mağdurların aileleriyle en derin dayanışma duygularını ifade eder.

PKK'NIN YASAKLANMIŞ TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNU TEYİT ETTİLER

Finlandiya ve İsveç, PKK'nın yasaklanmış bir terör örgütü olduğunu teyit eder. Finlandiya ve İsveç, PKK ve diğer tüm terörist örgütlerin, bunların uzantılarının faaliyetleri ile iltisaklı kuruluşlar ve paravan örgütler içerisinde yer alan veya bu terör örgütleriyle bağlantısı bulunan şahısların faaliyetlerini engelleyeceklerini taahhüt eder. Türkiye, Finlandiya ve İsveç bu terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla aralarındaki işbirliğini artırmaya karar vermişlerdir. Finlandiya ve İsveç, bu terör örgütlerinin emellerini reddeder.

TÜRKİYE'NİN İADE TALEPLERİ İŞLEME KONULACAK

Finlandiya ve İsveç, Avrupa İade Sözleşmesi'yle uyumlu biçimde, Türkiye tarafından sağlanan bilgi, delil ve istihbaratı dikkate alarak Türkiye'nin terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerini ivedilikle ve bütün boyutlarıyla işleme koyacak ve Türkiye'yle iade ve güvenlik işbirliğini geliştirmek için gerekli ikili ahdî düzenlemeler yapacaklardır."

BUGÜNE KADAR OLUMLU CEVAP VERMEDİLER

Finlandiya, bugüne kadar Türkiye'nin iadesini talep ettiği 10'u terörden, 2'si ise diğer suçlardan arananlar olmak üzere 12 kişiyi teslim etmedi. İsveç de Türkiye'nin iadesini istediği 26'sı terör, 7'si diğer suçlardan arananlar olmak üzere 33 kişiyle ilgili dosyaya olumlu cevap vermedi.

İKİ ÜLKEDEN İSTEN TERÖRİSTLERİN İSİMLERİ TEK TEK AÇIKLANDI

Adalet Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre; istenen teröristlerin isimleri şöyle; Finlandiya'dan, PKK ile bağlantılı Sultan Aktepe, Sezgin Çırık, Burcu Ser, Osman Yağmur ve Tekin İstekli; FETÖ ile iltisaklı Mehmet Demir, Adil Erol, Abdulkadir Yılmaz ve Zeynel Abidin Karadiş isteniyor. İsveç'ten ise PKK ile ilişkili Derdiye Kül, Nuray Şen, Cahide Adsay, Aysen Alhan, Mehmet Sıraç Bilgin, Mehmet Filiz, İsmet Kayhan, Halef Tak, Aziz Turan ve Ragıp Zarakolu hakkında iade talepleri var. FETÖ ile bağlantılı isimler; Alperen Melikhan Doğan, Orhan Er, Ramazan Faruk Güzel, Bülent Keneş, Levent Kenez, Murat Çetiner, Harun Tokak, Yılmaz Aytan, Sami Yavuz ve Sinan Saraç. TKP-ML/TİKKO ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Nermin Candan, Mustafa Candan ve Musa Doğan İsveç'ten geri isteniyor. DHKP-C'li Serkan Meriç ile THKP-C'li Hamza Yalçın da Türkiye'nin talep ettiği isimler arasında yer alıyor.

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