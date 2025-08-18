GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Gram, çeyrek, tam altın ne kadar? 18 Ağustos altın fiyatları düştü mü? CANLI altın fiyatları

Bugün altın fiyatları yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Özellikle "18 Ağustos altın fiyatları düştü mü?" sorusu, piyasada yaşanan ani değişikliklerle birlikte gündeme taşındı. Peki gram altın ve diğer türlerde son durum ne? 18 Ağustos Pazartesi itibarıyla gram altın fiyatı 4.413 TL seviyesine yükselerek haftaya artışla başladı. Bu artış, altın fiyatlarının düşmediğini, aksine yukarı yönlü seyrettiğini gösteriyor. İşte detaylar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı 4.411,85 TL seviyesine yükselerek güne 0,75 TL'lik artışla başladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın, 7.145,04 TL'den işlem görüyor ve 0,58 TL değer kazandı.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın fiyatı, 28.536,04 TL oldu ve önceki güne göre 0,58 TL'lik artış gösterdi.

Altının ons fiyatı ise 3.355,41 dolar seviyesine çıkarak 0,62 dolar yükseldi. Bu artışlar, hem küresel piyasa etkilerinden hem de iç piyasadaki talepten kaynaklı olarak yorumlanıyor.