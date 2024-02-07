GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 7 ŞUBAT: Çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 7 Şubat güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 7 Şubat Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı, güne yatay seyirle başlaması sonrasında 2 bin lira seviyesinden işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,51 yükselişle 1999 liradan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 3 bin 350 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 13 bin 650 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Altının gramı yeni güne ise yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 2 bin lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 350 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 650 liradan satılıyor.

Dün ABD'deki 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüşten destek alan altının ons fiyatı günü yüzde 0,53 değer kazancıyla 2 bin 35 dolardan tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 2 bin 33 dolar seviyesinde bulunuyor.

ALTIN ONS FİYATI

Analistler, ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin faiz indirimi konusunda temkinli olunması yönündeki yönlendirmelerine devam ettiğini kaydederek, İsrail ile Filistin arasındaki savaşta ateşkes görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimini sınırladığını belirtti.

Para piyasalarında, Fed'in martta faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 22, mayıs için ise yüzde 66 ile fiyatlanıyor.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret açığı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.