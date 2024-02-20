GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 20 ŞUBAT | Çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 20 Şubat güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 20 Şubat Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 5 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 3 bin 360 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 13 bin 690 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 2 bin 20 dolar seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTINDA DİRENÇ VE DESTEK SEVİYESİ

Analistler, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) politika faizini öngörülünden daha geç indirmeye başlayacağı endişelerinin sıcaklığını koruduğunu belirterek, Orta Doğu'da devam eden gerilimlerin altının fiyatını desteklediğini bildirdi.

Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin yarın yayınlanacak tutanaklarda, Bankanın gelecek dönemde izleyeceği yola dair ipuçları aranacağını ifade eden analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olacağını belirtti.

Para piyasalarında, tutanaklar öncesi Fed'in politika faizini martta sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Bankanın yüzde 65 ihtimalle mayısta da politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlanıyor. Fed'in faiz indirimlerine yüzde 75 ihtimalle haziranda başlayacağı öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ve ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 10 ve 2 bin dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.