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Güncel Akaryakıt Fiyatları: Benzine indirimi geldi mi? 30 Temmuz motorin ve benzin fiyat listesi!

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Güncel akaryakıt fiyatları gündeme gelirken 30 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları kaç TL, ne kadar olduğu araştırılıyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78,67 dolardan işlem görüyor. Güçlü doların etkisiyle talep endişeleri artıyor. Peki, Güncel Akaryakıt Fiyatları! Benzine ve motorine indirim geldi mi? 30 Temmuz akaryakıt fiyat listesi!

Benzine ve motorine indirim geldi mi, ne zaman geçerli olacağı merak ediliyor. 30 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları kaç TL, ne kadar oldu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Benzine indirim geldi mi? Motorine indirim var mı, ne zaman gelecek? 30 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları kaç TL, ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

  • İSTANBUL

Benzin fiyatı: 45,1 TL

Mazot fiyatı: 43,54 TL

  • ANKARA

Benzin fiyatı: 45,7 TL

Mazot fiyatı: 44,17 TL

  • İZMİR

Benzin fiyatı: 46,15 TL

Mazot fiyatı: 44,67 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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