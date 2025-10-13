GSB KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2025 - 2026 KYK kredi ve burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? Üniversiteye adım atan binlerce öğrenci için yeni bir hayat başlıyor… Ancak bu yolculuk yalnızca derslerle sınırlı değil; ekonomik zorluklarla baş etmek de öğrenciliğin önemli bir parçası. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK kredi ve burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Detaylar haberimizde...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamış durumda değil. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu, başvuru dönemine ilişkin tüm duyuruları resmi kanallarda yayınlayacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Her yıl olduğu gibi bu dönemde de başvuruların;

Üniversitelere kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından,

Ekim ayının başlarında açılması bekleniyor. Resmî takvim henüz ilan edilmedi.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru süreci genellikle şöyle işler:

Başvuru dönemi açılana kadar bekleyin.

e-Devlet sistemine giriş yapın.

"KYK burs / kredi başvurusu" ekranına gidin ve istenen bilgileri eksiksiz doldurun (öğrenim durumu, aile gelir durumu, iletişim bilgileri vb.).

Taahhütname bölümünü elektronik ortamda onaylayın.

Kurum, beyanlarınızı değerlendirecek, doğruluğu kontrol edecek.

Başarılı olan başvurular için burs ya da kredi ödemeleri, belirlenen takvimle banka hesabınıza aktarılacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI ŞARTLARI NELER?

KYK burs / kredi başvurularında aranan kriterler şunlardır:

T.C. vatandaşı olmak

Üniversite öğrencisi olmak (kayıtlı ve aktif statüde)

Akademik başarı kriterini karşılamak (ortalama şartı gibi)

Aile gelir durumu değerlendirmesi

Özel durumlar avantaj sağlar: vefat, engellilik, şehit/gazi çocukluğu gibi

KYK BURSU NE KADAR, KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

KYK burs tutarları dönemden döneme değişebilir; lisans öğrencilerine ödenen aylık burs tutarı yaklaşık olarak makul bir seviyede olabilir.

KYK bursu alabilecek öğrenciler ise şu özellikleri taşıyanlar arasından seçilir:

Başvuru şartlarını karşılayanlar

Özel durum avantajı bulunanlar (engelli, vefat durumu, şehit/gazi çocukları vb.)

Gelir düzeyi düşük olan öğrenciler

Akademik başarıyı sürdürebilen öğrenciler

