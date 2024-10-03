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GS RFS maçı hangi kanalda?

GS RFS maçı hangi kanalda?
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GS RFS maçı hangi kanalda? Rigas Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Rigas Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, GS RFS maçı hangi kanalda?

Rigas Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Rigas Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Rigas Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? GS RFS maçı hangi kanalda?

GS RFS MAÇI HANGİ KANALDA?

Rigas Galatasaray maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Rigas Galatasaray maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel frekans bilgilerini ayarlamanız gerekiyor.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TRT 1 frekans bilgiler:

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

RİGAS GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Rigas Galatasaray maçı bu akşam saat 19.45'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

RİGAS GALATASARAY İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Rigas Galatasaray maçı 11'leribelli oldu:

GS RFC maçı hangi kanalda?

Rigas Galatasaray maçı, Riga'da, Riga ArenaStadyumu'nda oynanacak.

RİGAS GALATASARAY YEDEKLER

Rigas Galatasaray maçı yedekleri de 11'lerin açıklanmasının ardından haberimizde yer alacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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