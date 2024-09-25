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GS maçı hangi kanalda 25 Eylül Çarşamba?

GS maçı hangi kanalda 25 Eylül Çarşamba?
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GS maçı hangi kanalda? Galatasaray PAOK UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, GS maçı hangi kanalda 25 Eylül Çarşamba?

Galatasaray PAOK UEFA Avrupa Ligi maçına kısair zaman kaldı. Maç öncesi Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, GS maçı hangi kanalda?

GALATASARAY PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray PAOK maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray PAOK maçını TRT 1 şifresiz izleyebilmeniz için TRT 1 güncel frekans ayarlarını yapmanız gerekiyor. TRT 1 güncel frekans bilgilerini ayarladıktan sonra TRT 1'i şifresiz ve canlı izleyebilirsiniz. Galatasaray PAOK maçını TRT 1 internet sitesi üzerinden de canlı izleyebilirsiniz.

GALATASARAY PAOK MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray PAOK maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY PAOK İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Galatasaray PAOK maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 21.00'de açıklanması bekleniyor.

GALATASARAY PAOK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray PAOK maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - PAOK İLK 11

Galatasaray'ın PAOK maçı 11'leri belli oldu:

Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus, Osimhen.

GS maçı hangi kanalda 25 Eylül Çarşamba?

GS MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 22.00'de başlayacak olan UEFA Avrupa Ligi Galatasaray PAOK maçı hem internetten hem de uydu üzerinden izlenebilmektedir. Uydu üzerinden TRT 1kanalı ile internetten ise hem TRT 1 resmi internet sitesinden hem de Tabii platformundan telefon, televizyon, tablet ile Galatasaray PAOK maçını canlı izleyebilirsiniz.

Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Roland Sallai, PAOK maçında forma giyemeyecek.

Young Boys'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada rakip takımın attığı golün ardından Alan Virginius'a çelme takarak kırmızı kartla oyun dışında kalan Fernando Muslera, UEFA'dan 3 maç ceza aldığı için yarınki müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech ise maçta forma giyemeyecek.

Transferin son günü Almanya ekibi Freiburg'dan Galatasaray'a transfer Roland Sallai ise sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yer almadığı için karşılaşmada oynamayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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