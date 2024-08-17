GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe ve Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de ve Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Göztepe Fenerbahçe maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Göztepe Fenerbahçe maçını şifresiz izleyebilecekler.

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Göztepe Fenerbahçe maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

GÖZTEPE FENERBAHÇEİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Göztepe Fenerbahçe maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 20.45'te açıklanması bekleniyor.

GÖZTEPE FENERBAHÇEMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Göztepe Fenerbahçe maçı, İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.