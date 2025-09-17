Haberler

Google yapay zeka destekli stablecoin ödeme sistemi duyurdu

Google, yapay zeka aracılarının stablecoin kullanarak ödeme yapmasını sağlayan açık kaynak protokolünü duyurdu. Coinbase ile geliştirilen sistem, Salesforce ve American Express dahil 60 büyük şirketin desteğini alıyor. Bu protokol, yapay zeka aracıları arası ticaretin temelini oluşturacak ve kriptonun kullanım alanını genişletecek.

Teknoloji devleri arasındaki yapay zeka yarışı yeni bir boyut kazandı. Google'ın açıkladığı Agent-to-Agent (A2A) ödeme protokolü, yapay zeka (AI) sistemlerinin insanların müdahalesi olmadan finansal işlemler gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Bu gelişme, otomasyon teknolojisinin finans sektöründeki geleceğini şekillendirmeyi hedefliyor.

Stablecoin Kullanımı Yapay Zekayla Yeni Bir Boyut Kazanıyor

Protokol, nisan ayında Google'ın tanıttığı aracı birlikte çalışabilirlik çerçevesinin bir uzantısı olarak geliştirildi. Bu yeni özellik, kullanıcı onayını doğrulamak, koruyucu tedbirleri kodlamak ve kartlar ile zincir üstü varlıklar arasında uzlaştırma yapmayı amaçlıyor.

Google Cloud'da Web3'ü yöneten James Tromans, protokolün hem geleneksel altyapıları hem de stablecoinleri desteklemek için sıfırdan inşa edildiğini açıkladı.

Yapay zeka aracıları günlük alışverişleri yapan, alım-satım gerçekleştiren ve şirket işlerini yürüten yapay zeka sistemleri haline gelirse, stablecoin desteğiyle standartlaştırılmış ödemeler kriptonun faydasını ticaretin ötesinde genişletebilir. Bu durum ayrıca yazılım aracıları arasında doğrulanmış ve denetlenebilir işlemlerin kilidini açabilir.

Google'ın bu girişimi, Google Cloud Universal Ledger aracılığıyla finansal sınıf Blockchain altyapısına yaptığı son girişimleri takip ediyor. Pilot proje, kurumlar için programlanabilir uzlaştırmalar oluşturmayı amaçladı ve otomasyon için geleneksel ve kripto altyapılarını entegre etmek üzere daha geniş bir stratejiyi işaret ediyor.

Ethereum Foundation da merkeziyetsiz yapay zeka ekibini oluşturarak kriptonun ikinci en büyük Blockchain'ini AI ekonomisinin temel katmanı ana olarak konumlandırmayı hedefliyor.

Serkan KÖSE
