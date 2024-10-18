Gökhan Dinçer kimdir, kaç yaşında? Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan adayı Gökhan Dinçer nereli?
Gökhan Dinçer kimdir? Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan adayı Gökhan Dinçer kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Gökhan Dinçer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Türkiye Voleybol Federasyonu'nun yeni başkanını belirleyecek seçim bugün gerçekleştiriliyor. Adaylar arasında mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ ile Gökhan Dinçer yer alıyor. Peki, Gökhan Dinçer kimdir, kaç yaşında? Gökhan Dinçer nereli?
Gökhan Dinçer kimdir, kaç yaşında? Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan adayı Gökhan Dinçer nereli? Gökhan Dinçer, geçmişte Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün başkanlığını yürütmüş olup, 2021-2023 yılları arasında Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştı. Gökhan Dinçer kimdir, kaç yaşında? Gökhan Dinçer nereli? Detaylar haberimizdedir...
GÖKHAN DİNÇER KİMDİR?
1988 yılında Samsun'da doğan Gökhan Dinçer, yükseköğrenimini 2019 yılında Bulgaristan'daki VUZF Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Bölümü'nde tamamladı. Özel sektörde çeşitli şirketlerde üst düzey yöneticilik yapan Dinçer, 2012-2016 yılları arasında AK Parti Nilüfer Gençlik Kolları Başkanlığı, 2014-2019 yılları arasında ise Nilüfer Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu.
2021-2023 yılları arasında Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Dinçer, 2019'dan itibaren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevlerini üstlenmiştir.
2024 yılında Türkiye Voleybol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıklayan Gökhan Dinçer, evli ve bir çocuk babasıdır.