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Globe Soccer Ödülü nasıl oy verilir, puan durumu ne (Arda Güler 1.'mi)?

Globe Soccer Ödülü nasıl oy verilir, puan durumu ne (Arda Güler 1.'mi)?
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Milli oyuncular Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2024 Küresel Futbol Ödülleri'nde (Globe Soccer Awards) çeşitli kategorilerde aday gösterildi. Peki,Globe Soccer Ödülü nasıl oy verilir (Arda Güler)?

A Milli Takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "En İyi Erkek Oyuncu" ile "En İyi Orta Saha Oyuncusu", Arda Güler ve Kenan Yıldız ise "2024'ün Yükselen Oyuncusu" kategorilerinde adaylar arasında yer aldı. Peki, Globe Soccer Ödülü nasıl oy verilir

GLOBE SOCCER ÖDÜLÜ NASIL OY VERİLİR?

Milli oyuncular Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2024 Küresel Futbol Ödülleri'nde (Globe Soccer Awards) çeşitli kategorilerde aday gösterildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İtalya temsilcisi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Orta Saha Oyuncusu" kategorilerinde adaylar arasında yer aldı.

İspanya ekibi Real Madrid'de oynayan Arda Güler ile İtalya'nın Juventus takımında görev yapan Kenan Yıldız ise "2024'ün Yükselen Oyuncusu" kategorisindeki adaylar arasında yer buldu.

Ödüller, 27 Aralık Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Oy verme işlemi, 14 Aralık'ta sona erecek.

Organizasyon için "https://vote.globesoccer.com/" internet sitesi üzerinden oy kullanılabilecek.

İşte son durum:

Globe Soccer Ödülü nasıl oy verilir, puan durumu ne (Arda Güler 1.'mi)?

Globe Soccer Ödülü nasıl oy verilir, puan durumu ne (Arda Güler 1.'mi)?

2024'ün Yükselen Oyuncusu sıralaması:

Globe Soccer Ödülü nasıl oy verilir, puan durumu ne (Arda Güler 1.'mi)?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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