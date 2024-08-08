Gizem Örge kimdir? Gizem Örge kaç yaşında, nereli boyu kaç evli mi, hangi takımda oynuyor?

İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Peki, Gizem Örge kimdir?

GİZEM ÖRGE KİMDİR?

Doğum: 26 Nisan 1993 (31 yıl yaşında), Ankara, Türkiye

Boy: 1,7 m

Eşi: Cavit Çetin Güner (e. 2017–2019)

Şu andaki takımı: Türkiye

Blok yüksekliği: 260 santimetre (100 in)

Kilo: 57 kg (126 lb)

Mevcut kulübü: Fenerbahçe

Hatice Gizem Örge (d. 26 Nisan 1993, Ankara), Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi takımlarından Fenerbahçe'de libero olarak oynayan Türk millî voleybolcu. Daha öncesinde; Batıkent Kültür Spor Kulübü/Ankara Eczacı Spor Kulübü, Nilüfer Belediyespor ve VakıfBank'ta oynadı.

26 Nisan 1993 tarihinde Ankara'da doğan Gizem Örge, voleybola Ankara Eczacı Voleybol Kulübü'nde başladı. 2008 yılına kadar da bu kulüpte lisanslı olarak voleybol oynayıp kulübün 2. Lig'e yükselmesinde yer alan kadroda yer aldı. 2013'te VakıfBank'a transfer olan başarılı libero, 2021 yılına kadar bulunduğu 8 sezonda birçok başarıya imza attı.

VakıfBank forması altında 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 2 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 5 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası, 3 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Küçük yaş kategorilerinden beri Milli takımda oynayan Gizem Örge, Yıldız Kız Milli Takımı'yla Dünya dördüncülüğü, Gençlik Olimpiyatları ve Balkan şampiyonlukları yaşadı. 2015 yılında U-23 Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan U-23 Milli Takımı'nda oynadı. Ayrıca Gizem Örge, 2014 yılında Avrupa Ligi Şampiyonu olan A Kadın Voleybol Milli Takımı'nda da forma giydi.

Dünya, Avrupa ve Türkiye Ligi'nde "En İyi Libero" ödüllerine sahip olan Örge, 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu.

2023 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve 2023 Voleybol Dünya Kupası şampiyonu olan Türkiye kadın millî voleybol takımı kadrolarında yer almıştır.