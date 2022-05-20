Giresun'da ne oldu? Giresun müstehcen video olayı nedir? - Haberler

Giresun'da lise öğrencisi oldukları öne sürülen gençler, sahilde uygunsuz şekilde yakalandı. Polis oldukları iddia edilen kişiler tarafından yakalanan gençlerin görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Giresun'da ne oldu? Giresun müstehcen video olayı nedir?

GİRESUN MÜSTEHCEN VİDEO OLAYI NEDİR?

Giresun'da uygunsuz şekilde görüntülenen gençlerle ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada, "Deniz kıyısında meydana gelen bir olaya müdahale sırasında kayda alınan ve daha sonra sosyal medyada paylaşılan iki gencin görüntüleri ile ilgili açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

13.05.2022 tarihinde yaşanan olayın ardından Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikata, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca müfettiş görevlendirilerek idari tahkikata başlanılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu görüntülerle ilgisi olduğu tespit edilen 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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