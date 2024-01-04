Giovanni van Bronckhorst kimdir? Sorusu, Beşiktaş'da yaşanmakta olan gelişmeler ve güncellemelerin ardından araştırılıyor ve merak ediliyor. Uzun süredir görüşme halinde olduğu Fransız teknik direktör Bruno Genesio'dan son temasların ardından olumsuz yanıt alan Beşiktaş, rotayı Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst'a çevirdi. Peki, Giovanni van Bronckhorst kimdir? Giovanni van Bronckhorst nereli, hangi takımları çalıştırdı?

GİOVANNİ VAN BRONCKHORST KİMDİR?

Giovanni Christiaan van Bronckhorst, 5 Şubat 1975 tarihinde doğan, Endonezya kökenli Hollandalı bir teknik direktör ve eski futbolcudur. En son Premiership kulübü Rangers'ın teknik direktörlüğünü yapmıştır. Oyun kariyerine orta saha oyuncusu olarak başlayan van Bronckhorst, zamanla sol bek pozisyonuna geçmiştir.

Kulüp kariyerinde RKC Waalwijk, Feyenoord, Rangers, Arsenal, Barcelona ve yeniden Feyenoord formaları giyen van Bronckhorst, Barcelona'nın 2005-06 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferinde önemli bir rol oynamış ve final maçında ilk 11'de yer almıştır. Aynı sezon boyunca Barcelona formasıyla tüm Şampiyonlar Ligi maçlarında sahaya çıkmıştır.

Uluslararası arenada, Hollanda millî takımında 107 maça çıkan van Bronckhorst, uzun süre takımın kaptanlığını yapmıştır. 1998, 2006 ve 2010 FIFA Dünya Kupası ile 2000, 2004 ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkesini temsil etmiştir.

Futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra Hollanda 21 yaş altı takımında ve Feyenoord'da yardımcı antrenörlük yapmış olan van Bronckhorst, Mayıs 2015'te Feyenoord'un teknik direktörlüğüne getirilmiştir. İlk sezonunda KNVB Kupası'nı kazanarak başarı elde etmiş, 2017'de ise kulübün 18 yıl aradan sonra ilk Eredivisie şampiyonluğunu yaşamıştır. Kasım 2021'de Rangers'a teknik direktör olarak dönerek İskoçya Kupası'nı kazanmış, UEFA Avrupa Ligi finaline ulaşmış ancak penaltı atışlarında mağlup olmuştur. Bu süreçte kurumsallığı bozmadan başarıyla görev yapmıştır.