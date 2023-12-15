Ghezzal Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Kadro dışı kalmıştı, talibi çıktı

Süper Lig devi Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde kadro dışı bıraktığı 5 futbolcudan biri olan Rachid Ghezzal'a, Suudi Arabistan'dan talip çıktı. Bu gelişmenin ardından Ghezzal Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? merak edildi.

Ghezzal Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Süper Lig devi Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde kadro dışı bıraktığı 5 futbolcudan biri olan Rachid Ghezzal'a, Suudi Arabistan'dan talip çıktı. Bu gelişmenin ardından Ghezzal Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? merak edildi. İşte detaylar...

GHEZZAL BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIYOR MU?

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Rachid Ghezzal'a Suudi Arabistan'dan talip çıktı. 31 yaşındaki Cezayirli futbolcuya hangi takımın talip olduğu henüz açıklanmazken, Ghezzal'ın bu teklifi değerlendirmesi bekleniyor.

TAKIM BELLİ DEĞİL

Fransız basınındaki haberlere göre, yıldız futbolcuya Suudi Arabistan takımlarından birisi talip oldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cezayirli futbolcuya hangi takımın talip olduğu ise belli değil. Ancak yıldız oyuncunun kadro dışı kalması sebebiyle gelen bu teklifi değerlendireceği belirtildi.

4 GOLE KATKI VERDİ

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal söz konusu mücadelelerde 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.