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Geraldo kim? Geraldo kaç yaşında, mevkisi ne? Ümraniyespor Geraldo bonservisi ne kadar?

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Geraldo kim? Geraldo kaç yaşında, mevkisi ne? Ümraniyespor Geraldo bonservisi ne kadar?

Ümraniyespor'da gösterdiği performansa dikkatleri çeken Geraldo, sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Ümraniyespor Geraldo bonservisi ne kadar? Geraldo kim? Geraldo kaç yaşında, mevkisi ne?

Geraldo, 2022-23 sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri çekerken futbolseverler de Geraldo kim? Geraldo kaç yaşında, mevkisi ne? Ümraniyespor Geraldo bonservisi ne kadar gibi soruların odağı oldu. Peki, Geraldo kim?

GERALDO KİMDİR?

Doğum tarihi: 23 Kasım 1991

(31 yıl yaşında), Luanda, Angola

Şu andaki takımları: Ümraniyespor (#29 / Forvet),

Angola millî futbol takımı (Forvet)

Boy: 1,68 m

Kilo: 63 kg

Geraldo (d. 23 Kasım 1991), orta saha pozisyonunda görev yapan Angolalı futbolcudur. Ümraniyespor'da forma giymektedir.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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