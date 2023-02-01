Ümraniyespor'da gösterdiği performansa dikkatleri çeken Geraldo, sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Ümraniyespor Geraldo bonservisi ne kadar? Geraldo kim? Geraldo kaç yaşında, mevkisi ne?

Geraldo, 2022-23 sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri çekerken futbolseverler de Geraldo kim? Geraldo kaç yaşında, mevkisi ne? Ümraniyespor Geraldo bonservisi ne kadar gibi soruların odağı oldu. Peki, Geraldo kim?

GERALDO KİMDİR?

Doğum tarihi: 23 Kasım 1991

(31 yıl yaşında), Luanda, Angola

Şu andaki takımları: Ümraniyespor (#29 / Forvet),

Angola millî futbol takımı (Forvet)

Boy: 1,68 m

Kilo: 63 kg

Geraldo (d. 23 Kasım 1991), orta saha pozisyonunda görev yapan Angolalı futbolcudur. Ümraniyespor'da forma giymektedir.