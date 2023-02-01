Geraldo kim? Geraldo kaç yaşında, mevkisi ne? Ümraniyespor Geraldo bonservisi ne kadar?
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Ümraniyespor'da gösterdiği performansa dikkatleri çeken Geraldo, sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Ümraniyespor Geraldo bonservisi ne kadar? Geraldo kim? Geraldo kaç yaşında, mevkisi ne?
Geraldo, 2022-23 sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri çekerken futbolseverler de Geraldo kim? Geraldo kaç yaşında, mevkisi ne? Ümraniyespor Geraldo bonservisi ne kadar gibi soruların odağı oldu. Peki, Geraldo kim?
GERALDO KİMDİR?
Doğum tarihi: 23 Kasım 1991
(31 yıl yaşında), Luanda, Angola
Şu andaki takımları: Ümraniyespor (#29 / Forvet),
Angola millî futbol takımı (Forvet)
Boy: 1,68 m
Kilo: 63 kg
Geraldo (d. 23 Kasım 1991), orta saha pozisyonunda görev yapan Angolalı futbolcudur. Ümraniyespor'da forma giymektedir.