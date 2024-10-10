George Baldoc kimdir, hangi takımda oynuyordu, Türkiye'de oynadı mı?

Panathinaikos'un yeni sezon transferi George Baldock, evinin yüzme havuzunda ölü bulundu. Baldock, Yunanistan milli takım forması da giyiyordu. Peki, George Baldoc kimdir, hangi takımda oynuyordu, Türkiye'de oynadı mı?

GEORGE BALDOC KİMDİR?

Doğum: 9 Mart 1993, Buckingham, Birleşik Krallık

Şu andaki takımları: Yunanistan millî futbol takımı (Defans), Panathinaikos FC (#32 / Defans)

Boy: 1,78 m

Kilo: 71 kg

George Henry Ivor Baldocksağ bek veya sağ bek olarak oynayan profesyonel bir futbolcuydu . İngiltere'de doğmuş olmasına rağmen Baldock, büyükannesi aracılığıyla Yunan kökeni nedeniyle Tzortz Mpalntok adıyla Yunan vatandaşlığına sahipti ve Yunanistan milli takımını uluslararası müsabakalarda temsil etti.

Baldock , Buckinghamshire, Buckingham'da doğdu. Kariyerine Milton Keynes Dons akademi takımında oynayarak başladı. Ağabeyi Sam Baldock da kulüpte oynadı.

YUNANİSTAN MİLLİ TAKIMINDA 12 KEZ OYNADI

Futbola İngiliz ekibi MK Dons'ta başlayan George Baldock, daha sonra sırasıyla Northampton, Tamworth, IBV, Oxford United, Sheffield United ve Panathinaikos formaları giydi. Baldock, Yunanistan Milli Takımı formasını da 12 kez terletti.

Takımlar:

Panathinaikos

Sheffield United FC

Oxford United FC

Milton Keynes Dons FC

IBV

Tamworth

Northampton

Mkdons