Gelir İdaresi kira gelir nedir? Kira geliri olarak gözüken ödemeler için nasıl itiraz edilir?

Kira geliri elde eden mükelleflerin her yıl düzenleyerek Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) sunduğu beyannameler, vergi hesaplamaları açısından büyük önem taşır. Ancak bazı durumlarda, adınıza kira geliri olarak gözüken ödemeler yanlış olabilir. Peki, kira gelir beyannamesi nedir? Kira geliri olarak gözüken ödemelere nasıl itiraz edilir? İşte detaylar…

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NEDİR?

Kira gelir beyannamesi, Türkiye'de mal ve hakların kiraya verilmesi sonucu elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi amacıyla, mükelleflerin her yıl düzenleyerek Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) sundukları resmi bir belgedir. Bu beyanname, kira gelirlerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde bildirilmesini sağlar ve vergilendirme sürecinin temelini oluşturur. Beyanname, kira gelirinin elde edildiği yılı takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar verilmelidir.

KİRA GELİRİ OLARAK GÖZÜKEN ÖDEMELERE NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Hatalı kayıtların düzeltilmesi için bağlı bulunduğunuz vergi dairesine yazılı bir dilekçe vermeniz gerekmektedir. Dilekçede belirtmeniz gereken bilgiler: