Gelinim Mutfakta Gülşah kimdir? Gelinim Mutfakta Gülşah İnstagram hesabı! Gelinim Mutfakta Gülşah kaç yaşında, nereli?
Gündem Haberleri
Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Gelinim Mutfakta programının yeni yarışmacısı Gülşah merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta Gülşah kimdir? Gelinim Mutfakta Gülşah İnstagram hesabı! Gelinim Mutfakta Gülşah kaç yaşında, nereli?
Gelinim Mutfakta Gülşah kimdir? Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Gülşah araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Gelinim Mutfakta programına yeni katılan yarışmacı Gülşah merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Gülşah kimdir? Gelinim Mutfakta Gülşah İnstagram hesabı! Gelinim Mutfakta Gülşah kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...
GELİNİM MUTFAKTA GÜLŞAH KİMDİR?
Gelinim Mutfakta programının yeni yarışmacısı Gülşah izleyiciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Gülşah Aydın yarışmaya Zonguldak'tan katılmaktadır. Yeni yarışmacı tarzıyla şarkıcı Derya Uluğ'a benzetilmiştir. Yeni yarışmacı kazandığı altınları kayınvalidesi Fatmagül Uslu'ya vermek istemediğini söylemesi üzerine dikkat çekmiştir.
GELİNİM MUTFAKTA GÜLŞAH İNSTAGRAM HESABI!
Yeni yarışmacı Gülşah Aydın, İnstagram'da @gulsaahaaydin kullanıcı adıyla 3.539 takipçisi bulunmaktadır.