Gaziantep FK Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Gaziantep FK Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Gaziantep FK Galatasaray maçı 1-0'lık Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN

Gaziantep FK Galatasaray maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak.

GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Gaziantep FK Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Galatasaray maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gaziantep FK Galatasaray maçı Gaziantep'te, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.