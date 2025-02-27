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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki son karşılaşmasında Gaziantep FK deplasmanına konuk oluyor. Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de başarılı bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, bu mücadeleyi kazanarak Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Taraftarlar ise Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının tarihini, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının sonuna yaklaşılırken, Gaziantep FK- Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Kupada oynadığı ilk iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK engelini aşması durumunda çeyrek finale adını yazdıracak. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan kritik müsabaka, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Gaziantep FK- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Gaziantep FK- Fenerbahçe maçında merak edilen detaylar…

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Kritik mücadele, 27 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da başlayacak.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gaziantep Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Diego Carlos ve İsmail Yüksek, bu kritik mücadelede forma giyemeyecek.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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