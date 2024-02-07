Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 2-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü ile devam ediyor.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat 20.45'te başlayacak.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.45'te oynanacak.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı Gaziantep'te, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.