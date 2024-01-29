İstanbul Havalimanı metrosu açıldı mı ve Gayrettepe- Kağıthane metro durakları nedir merak ediliyor. İstanbul'da, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Gayrettepe-Kağıthane (İstanbul Havalimanı) metrosu açıldı mı? Gayrettepe-Kağıthane metro hattı durakları! Detaylar haberimizdedir…

GAYRETTEPE-KAĞITHANE METROSU AÇILDI MI?

İstanbul'da, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. İstanbul Havalimanı'na ulaşımı daha da kolaylaştıracak projenin açılışında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bu hattımızın hizmete alınmasıyla İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğu 338,5 kilometreye çıkıyor. Biz söyledik mi yaparız. Ortada bırakmayız" ifadelerini kullandı.

GAYRETTEPE-KAĞITHANE METRO HATTI DURAKLARI

Gayrettepe -Kağıthane Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Bu hattın açılması ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı 45 dakika, Taksim-İstanbul Havalimanı 41 dakika, Taksim-Göktürk 26 dakika 4. Levent-İstanbul Havalimanı 35 dakika oldu.

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