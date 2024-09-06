Galler Türkiye maçı ilk 11'i! Türkiye'nin Galler maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Galler Türkiye maç kadrosu ilk 11! Türkiye bu akşam Galler ile UEFA Uluslar Ligi maçı oynayacak. Türkiye'nin Galler ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Türkiye'nin Galler maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Galler Türkiye maç kadrosu ilk 11 haberimizde!

GALLER - TÜRKİYE MAÇI İLK 11

Galler - Türkiye maçı 11'i henüz belli olmadı. İlk 11'ler belli olduğu anda haberimizde yer alacaktır. Galler - Türkiye maçı muhtemel ilk 11 ise şöyledir:

Mert Günok, Zeki, Abdülkerim, Merih, Mert Müldür, İsmail, Orkun (Okay), İrfan Can, Arda, Kenan, Barış

GALLER - TÜRKİYE EKSİKLER

A Milli Takım'ın kampına katılan ancak sol kasığındaki zorlanma şikayeti süren Semih Kılıçsoy aday kadrodan çıkarıldı.

Ay-yıldızlı ekipte kalçasında ağrı hisseden ve son antrenmanda takımdan ayrı koşu çalışması yapan kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun Galler'e karşı forma giymesi beklenmiyor.

Genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu da UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosuna geçiş yaptı.

GALLER - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler - Türkiye maçınıTV8'den ve EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Galler - Türkiye maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GALLER - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galler - Türkiyemaçı saat 21.45'te başlayacak.