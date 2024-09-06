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Galler Türkiye hangi kanalda? Türkiye Galler maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

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Galler Türkiye Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Galler Türkiye maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galler Türkiye maçını hangi kanal veriyor? İşte Galler Türkiye maçı yayın bilgisi!

Galler Türkiye maçı hangi kanalda? Galler Türkiye Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galler Türkiye maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galler Türkiye maçını hangi kanal veriyor? İşte Galler Türkiye maçı yayın bilgisi haberimizde!

GALLER TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler Türkiye maçı EXXEN'den ve TV8'den canlı olarak yayınlanacak. Galler Türkiye maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN Spor Paketi sahipleri bu akşamki Galler Türkiye maçını şifresiz izleyebilecekler. TV8'den ise maçı şifresiz canlı izleyebilirsiniz.

GALLER TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galler Türkiye maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den ve TV8'den canlı olarak izlenebilecek.

GALLER TÜRKİYE İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Galler Türkiye maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 20.45'te açıklanması bekleniyor.

GALLER TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galler Türkiye maçı, Cardiff'da, Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.

Galler Türkiye hangi kanalda? Türkiye Galler maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Uluslar Ligi Soğuk Haber Televizyon Beşiktaş Türkiye Türkiye Galler Galler Exxen Spor Tv8

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