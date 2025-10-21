Haberler

Galatasaray Wurzburg hangi kanalda, Galatasaray Wurzburg basket maçı CANLI nereden izlenir?

Galatasaray Wurzburg hangi kanalda, Galatasaray Wurzburg basket maçı CANLI nereden izlenir?
Güncelleme:
Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Wurzburg ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen basketbolseverler, maçın saatini, hangi kanalda yayınlanacağını ve yayının şifresiz olup olmadığını araştırıyor.

FIBA Şampiyonlar Ligi heyecanında Galatasaray ile Wurzburg karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar, maçın canlı yayın bilgilerini, yayıncı kanalını ve şifreli olup olmadığını merak ediyor. Peki, Galatasaray Wurzburg hangi kanalda, CANLI nereden izlenir?

GALATASARAY - WURZBURG MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

FIBA Şampiyonlar Ligi heyecanında Galatasaray ile Wurzburg kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN VE FREKANS BİLGİLERİ

Basketbolseverler maçı şifresiz olarak TRT Spor Yıldız kanalından izleyebilecek.

Kanal, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallardan izlenebilir.

Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz erişim mümkündür.

GALATASARAY - WURZBURG MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray ile Wurzburg arasındaki mücadele 21 Ekim Salı günü oynanacak.

GALATASARAY - WURZBURG MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak açıklandı.

GALATASARAY - WURZBURG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

FIBA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak bu önemli karşılaşma, İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Osman DEMİR
