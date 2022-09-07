Galatasaray transfer uçağı ne zaman inecek? Galatasaray'ın transferleri ne zaman İstanbul'a gelecek? Galatasaray'ın instagram paylaşımı
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Heyecanın dorukta olduğu Süper Toto Süper Lig tranfser döneminde son güne yaklaştık. Transfer dönemine damga vuran transferlerden biri ise Mauro Icardi transferi oldu. Galatasaray takımının takımına kattığı transferlerin İstanbul'a ne zaman geleceği taraftarlar için merak konusu. Galatasaray'ın transfer uçağı ne zaman inecek? Galatasaray'ın transferleri ne zaman İstanbul'a gelecek? Icardi'nin uçağı ne zaman inecek? Galatasaray'ın instagram paylaşımı
Galatasaray takımının transfer sezonunda dikkatleri üzerine çektiği Mauro Icardi transferinin sonlanması için taraftarlar gün sayıyor. Galatasaray ile anlaşan Mauro Icardi'nin ne zaman Galatasaray ile sözleşme imzalayacağı merak konusu. Icardi'nin ve eşinin İnstagram'da paylaştığı aslan temalı fotoğraflar ise taraftarı heyecanlandırdı. İmzanın ne zaman atılacağı hakkında taraftarlar tarafından araştırılıyor. Galatasaray'ın transfer uçağı ne zaman inecek? Galatasaray'ın transferleri ne zaman İstanbul'a gelecek? Icardi'nin uçağı ne zaman inecek?
Süper Toto Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine saatler kaldı. Galatasaray takımının transfer haberleri ise ardı ardına gündeme düşüyor. İcardi'nin yolda olduğunu duyuran Galatasaray takımı hakkında bazı kaynaklar Danimarkalı Mathias Ross'un da geleceği yazıyor. Taraftarların merakla beklediği Icardi'nin uçağının ne zaman ineceği hakkında merak edilenler var. Bazı kaynaklara göre Galatasaray'ın yeni forveti Mauro Icardi'nin bu akşam saat 21:00 civarında İstanbul'a inmesi bekleniyor.
Yeni transferi Mauro Icardi için atıldığı düşünülen Galatasaray paylaşımı şu şekilde:
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Mauro Emanuel Icardi Rivero (d. 19 Şubat 1993), Arjantinli futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giymektedir.
9 Şubat 1993 tarihinde Arjantin/Rosario'da doğan futbolcu, ailesinin iş durumu nedeniyle Atlas Okyanusu'ndaki İspanya toprakları olan Kanarya Adaları'na kadar sürükledi. Burada futbola başlayan Icardi, alt yaş kategorilerinde yakaladığı anormal gol istatistikleri sayesinde 13-14 yaşında birçok kulübün radarına girmiş. Kendine göre mantıklı bir tercih yapan genç oyuncu, FC Barcelona altyapısı olan La Masia'nın yolunu tuttu.
14 yaşında Liverpool FC, Real Madrid ve Sevilla gibi devleri reddederek Barcelona'ya katılan Icardi, Barcelona'nın genç yaş takımlarında forma giydi. Ancak, kendisi için burada bir gelecek görmediği için, 17 yaşında kiralık olarak Sampdoria'ya katıldı. Cenova kulübünde geçirdiği 6 aylık kiralık dönemde genç takımda forma giydi ve çok başarılı oldu. 400.000 euro gibi uygun bir bedelle de Sampdoria'nın oyuncusu oldu bu dönem sonunda. 2012-13 sezonundan itibaren Sampdoria'nın A takımında görev aldı ve 33 maçta kaydettiği 11 golle dikkat çekti.
Kanarya Adaları'nda bir çocukken 500 golden fazla atarak dikkat çekmişti, Sampdoria genç takımında 19 maçta 13, A takımında ise 11 gole imza atması, onu İtalyan futbolunun en iddialı kulüplerinden birine taşıdı. Icardi, 2013-14 sezonunun başında da 10 milyon euro karşılığında İtalyan devi FC Internazionale Milano'ye transfer oldu.