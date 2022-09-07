Galatasaray transfer uçağı ne zaman inecek? Galatasaray'ın transferleri ne zaman İstanbul'a gelecek? Galatasaray'ın instagram paylaşımı

Heyecanın dorukta olduğu Süper Toto Süper Lig tranfser döneminde son güne yaklaştık. Transfer dönemine damga vuran transferlerden biri ise Mauro Icardi transferi oldu. Galatasaray takımının takımına kattığı transferlerin İstanbul'a ne zaman geleceği taraftarlar için merak konusu. Galatasaray'ın transfer uçağı ne zaman inecek? Galatasaray'ın transferleri ne zaman İstanbul'a gelecek? Icardi'nin uçağı ne zaman inecek? Galatasaray'ın instagram paylaşımı

Galatasaray takımının transfer sezonunda dikkatleri üzerine çektiği Mauro Icardi transferinin sonlanması için taraftarlar gün sayıyor. Galatasaray ile anlaşan Mauro Icardi'nin ne zaman Galatasaray ile sözleşme imzalayacağı merak konusu. Icardi'nin ve eşinin İnstagram'da paylaştığı aslan temalı fotoğraflar ise taraftarı heyecanlandırdı. İmzanın ne zaman atılacağı hakkında taraftarlar tarafından araştırılıyor. Galatasaray'ın transfer uçağı ne zaman inecek? Galatasaray'ın transferleri ne zaman İstanbul'a gelecek? Icardi'nin uçağı ne zaman inecek?

GALATASARAY TRANSFER UÇAĞI NE ZAMAN İNECEK?

Süper Toto Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine saatler kaldı. Galatasaray takımının transfer haberleri ise ardı ardına gündeme düşüyor. İcardi'nin yolda olduğunu duyuran Galatasaray takımı hakkında bazı kaynaklar Danimarkalı Mathias Ross'un da geleceği yazıyor. Taraftarların merakla beklediği Icardi'nin uçağının ne zaman ineceği hakkında merak edilenler var. Bazı kaynaklara göre Galatasaray'ın yeni forveti Mauro Icardi'nin bu akşam saat 21:00 civarında İstanbul'a inmesi bekleniyor.

GALATASARAY'IN İNSTAGRAM PAYLAŞIMI

Yeni transferi Mauro Icardi için atıldığı düşünülen Galatasaray paylaşımı şu şekilde: