Galatasaray Trabzonspor 11'i! Galatasaray'ın Trabzonspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Galatasaray Trabzonspor maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam Trabzonspor ile Süper Lig maçına çıkacak. Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. GS TS ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Galatasaray'ın Trabzonspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Galatasaray Trabzonspor maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

GALATASARAY TRABZONSPOR İLK 11

Galatasaray Trabzonspor 11'leri:

Galatasaray: Muslera, Jelert, Kaan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus, Barış.

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Serdar, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Cham, Visca, Nwakaeme, Banza.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi 3 isim sarı kart sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılılarda sınırda olan Roland Sallai, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, yarınki müsabakada sarı kart görmesi halinde Bellona Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY TRABZONSPOR YEDEKLER

Galatasaray Trabzonspor maçı yedekleri henüz açıklanmadı.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Trabzonspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray Trabzonspor maçını Bein Sports'un yanı sıra TOD TV'den de izleyebilirsiniz.

GALATASARAY TRABZONSPORMAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Trabzonspor maçı saat 21.00'de başlayacak.