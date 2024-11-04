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Galatasaray Tottenham muhtemel 11'leri açıklandı mı?

Galatasaray Tottenham muhtemel 11'leri açıklandı mı?
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü sahasında mücadele edecek. Peki, Galatasaray Tottenham muhtemel 11'leri açıklandı mı?

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi. Galatasaray Tottenham muhtemel 11'leri açıklandı mı?

GALATASARAY TOTTENHAM'I AĞIRLAYACAK

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, savunma ve hücum çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdiği aktarıldı.Öte yandan antrenman öncesinde genç savunma oyuncusu Metehan Baltacı'nın doğum gününün kutlandığı kaydedildi.Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

TOTTENHAM'DA SAKATLAR VAR

Kritik mücadele öncesinde Kuzey Londra ekibinin Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Carabao Cup'ta Manchester City karşısında sakatlanan Micky van de Ven'in sarı-kırmızılılara karşı sahada olamayacağını açıkladı.

Hollandalı stoperin milli ara sonrası takıma katılacağı kaydedildi.

Galatasarasay'ın Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı konuk edeceği mücadele 7 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te oynanacak.

GALATASARAY TOTTENHAM MUHTEMEL 11'LERİ AÇIKLANDI MI?
MuHTEMEL 11:

  • Muslera

• Kaan Ayhan

• Victor Nelsson

• Davinson Sanchez

• Ismail Jakobs

• Lucas Torreira

• Gabriel Sara

• Barış Alper Yılmaz

• Yuunus Akgün

• Mauro Icardi

• Victor Osimhen

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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