Galatasaray - Tofaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Tofaş Basket maçı CANLI İZLE!

Galatasaray - Tofaş Basket maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Galatasaray - Tofaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Tofaş Basket maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Galatasaray - Tofaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Tofaş Basket maçı ne zaman? Galatasaray - Tofaş Basket maçı CANLI İZLE!

GALATASARAY - TOFAŞ BASKET MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Ekmas ile Tofaş arasındaki Basketbol Süper Ligi maçı, 06 Ocak Cumartesi günü saat 15:30'da başlayacak. Maç, Bein Sports 5 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma, İstanbul'da bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Galatasaray Ekmas ile Tofaş arasındaki Basketbol Süper Ligi maçını izlemek için aşağıdaki kanal bilgilerini kullanabilirsiniz:

Bein Sports 5:

Digiturk: Kanal 81

Kablo TV: Kanal 236

Türksat Uydu: Uydu alıcınızın uydu bilgilerinden Türksat uydusu üzerinden izleyebilirsiniz.

İnternet: Bein Connect veya diğer uygun platformlardan izleme imkanınız bulunmaktadır.

beIN Sports Tod TV:

Türksat Uydu: Uydu alıcınızın uydu bilgilerinden Türksat uydusu üzerinden izleyebilirsiniz.

İnternet: beIN Connect veya diğer uygun platformlardan izleme imkanınız bulunmaktadır.