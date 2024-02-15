Galatasaray - Sparta Prag maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Sparta Prag maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray - Sparta Prag maçı 0-0'lik eşitlik ile devam ediyor.

GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇI CANLI YAYIN

Galatasaray - Sparta Prag maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray - Sparta Prag maçını şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Sparta Prag maçı saat 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Sparta Prag maçı bu akşam saat 20.45'te oynanacak.

GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Sparta Prag maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray - Sparta Prag maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.