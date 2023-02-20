Galatasaray, Zaniolo transferinin detaylarını KAP'a bildirdi. İtalyan ekibi Roma'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. İki kulüp, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere hazırlık maçı oynayacak.Galatasaray Roma maçı ne zaman? Galatasaray Roma deprem yardım maçı ne zaman?

Daha attığı imza kurumadı! Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo geldiği gibi gidebilir

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, Nicolo Zaniolo'nun transferi konusunda Roma ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. İki kulüp, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere hazırlık maçı oynayacak. Peki, Galatasaray Roma maçı ne zaman? Galatasaray Roma deprem yardım maçı ne zaman?

GALATASARAY ROMA MAÇI NE ZAMAN?

Dursun Özbek, Kulüpler Birliği'nin depremzedelere destek olmak için özel bir turnuva organize edeceğini belirterek, "Kulüpler Birliğinde depremzedelere destek için özel bir turnuva organize etmeyi konuştuk. Lig maçları başlamadan önce bir turnuva düzenlemek istiyoruz." açıklamasında bulundu.