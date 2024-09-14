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Galatasaray Rizespor maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Rizespor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

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Galatasaray bu akşam Rizespor ile hazırlık maçı oynayacak. Galatasaray'ın Rizespor ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. Peki, Galatasaray'ın Rizespor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Rizespor Galatasaray maç kadrosu ilk 11!

Galatasaray Rizespor maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam Rizespor ile hazırlık maçı oynayacak. Galatasaray'ın Rizespor ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. Peki, Galatasaray'ın Rizespor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Rizespor Galatasaray maç kadrosu ilk 11 haberimizde!

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI İLK 11

Galatasaray'ın Rizespor maçı 11'i şu şekildedir:

Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen

Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, oynanacak maçta görev alamayacak.

GALATASARAY - RİZESPOR YEDEKLER

Galatasaray'ın Rizespor maçı yedekleri şu isimlerdir:

Günay, Eyüp, Kerem, Berkan, Jelert, Nelsson, Yusuf, Batshuayi, Efe, Metehan

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Rizespor maçını Bein Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz. Bein Sports kullanıcıları Galatasaray Rizespor maçını şifresiz izleyebilecekler.

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Rizespor maçı saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray Rizespor maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Rizespor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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