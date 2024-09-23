Galatasaray- PAOK maçı ne zaman? Galatasaray- PAOK UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, grup aşamasındaki ilk maçında Yunan ekibi PAOK ile karşılaşacak. Bu heyecan dolu mücadele, Galatasaray'ın Avrupa'daki hedeflerini gerçekleştirmek için attığı önemli adımlardan biri olacak. Takım, taraftarlarının desteğiyle sahada galibiyet için mücadele edecek. Peki, Galatasaray- PAOK maçı ne zaman? Galatasaray- PAOK UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...

GALATASARAY- PAOK MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, 25 Eylül Çarşamba günü PAOK'u Rams Park'ta konuk edecek.

GALATASARAY- PAOK MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray- PAOK UEFA Avrupa Ligi maçı saat 22.00'de başlayacak.

GALATASARAY- PAOK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek. Jose Luis Munuera 4. hakem, Guillermo Cuadra ise VAR hakemi olarak maçta görev alacak.