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Galatasaray PAOK rövanş maçı var mı?

Galatasaray PAOK rövanş maçı var mı?
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Galatasaray bu akşam PAOK ile karşı karşıya geliyor. Mücadele oynanırken futbolseverler Galatasaray PAOK rövanş maçı var mı, ne zaman merak ettiler.

Galatasaray PAOK rövanş maçı olacak mı? Galatasaray bu akşam PAOK ile karşı karşıya geliyor. Mücadele oynanırken futbolseverler Galatasaray PAOK rövanş maçı var mı, ne zaman merak ettiler. Peki, Galatasaray PAOK rövanş maçı var mı? İşte yanıtı...

GALATASARAY PAOK RÖVANŞ MAÇI VAR MI?

Galatasaray PAOK rövanş maçı oynanmayacak. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında 8 farklı takımla 1 kez mücadele edecek.

Galatasaray'ın PAOK'tan sonra oynayacağı rakibi RFS olacak. Mücadele, 3 Ekim Perşembe günü 20.45'te oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ YENİ FORMATI MAÇ TARİHLERİ

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecek.

UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek. Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek. İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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