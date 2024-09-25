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Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda? Galatasaray PAOK maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek?

Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda? Galatasaray PAOK maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek?
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Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda, nereden izlenir merak ediliyor. Galatasaray PAOK maçı başlaması saatler kaldı. Milyonlarca futbol sever Galatasaray PAOK hangi kanalda, araştırıyor. Peki, Galatasaray PAOK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray PAOK maçının yayınlayacak kanal bilgisi belli oldu. Okan Buruk'un öğrencileri PAOK maçından galip gelerek UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamayı hedefliyor. İşte Galatasaray PAOK maçı yayını...

Galatasaray PAOK hangi kanalda? Galatasaray PAOK maçı başlaması saatler kaldı. Milyonlarca futbol sever Türkiye İzlanda hangi kanalda, araştırıyor. Peki, Galatasaray PAOK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray PAOK maçının yayınlayacak kanal bilgisi belli oldu. İşte Galatasaray PAOK maçı yayını...

GALATASARAY PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray PAOK maçı uyduda TRT 1 kanalında şifresiz olacak yayınlanacak. İnternette ise Galatasaray PAOK maçı Tabii platformundan canlı olarak izlenebilecek. Yine TRT 1 kanalının resmi internet sitesinden Galatasaray PAOK maçı canlı izlenebilecek.

GALATASARAY PAOK MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Saat 22.00'de başlayacak olan UEFA Avrupa Ligi Galatasaray PAOK maçı hem internetten hem de uydu üzerinden izlenebilmektedir. Uydu üzerinden TRT 1kanalı ile internetten ise hem TRT 1 resmi internet sitesinden hem de Tabii platformundan telefon, televizyon, tablet ile Galatasaray PAOK maçını canlı izleyebilirsiniz.

GALATASARAY PAOK İLK 11

Galatasaray'ın PAOK maçı muhtemel 11'i şu şekildedir:

Galatasaray: Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen.

PAOK'un muhtemel 11'i: Kotarski, Otto, Kedziora, Michailidis, Baba, Schwab, Ozdoev, Zivkovic, Konstantelias, Taison, Chalov.

Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Roland Sallai, PAOK maçında forma giyemeyecek.

Young Boys'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada rakip takımın attığı golün ardından Alan Virginius'a çelme takarak kırmızı kartla oyun dışında kalan Fernando Muslera, UEFA'dan 3 maç ceza aldığı için yarınki müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech ise maçta forma giyemeyecek.

Transferin son günü Almanya ekibi Freiburg'dan Galatasaray'a transfer Roland Sallai ise sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yer almadığı için karşılaşmada oynamayacak.

Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda? Galatasaray PAOK maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek?

GALATASARAY PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray PAOK maçı, bu akşam saat 22.00'de TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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