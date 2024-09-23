Galatasaray PAOK maçı bilet fiyatları! GS PAOK maçı biletleri satışa çıktı mı?

Galatasaray PAOK maçı bilet fiyatları! Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Turu 1. maçında, 25 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de PAOK takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Galatasaray PAOK maçı bilet fiyatları belli oldu. Peki, Galatasaray PAOK maçı biletleri satışa çıktı mı, maç bileti nereden alınır? İşte, Galatasaray PAOK maçı bilet fiyatları haberimizde...

GALATASARAY PAOK MAÇI BİLET FİYATLARI

Galatasaray PAOK maçı bilet fiyatları şu şekildedir:

Premium : ₺18.500,00

Delux : ₺17.000,00

Lux : ₺16.000,00

Classic : ₺15.000,00

1. Kategori : ₺10.000,00

2. Kategori : ₺7.500,00

3. Kategori : ₺6.000,00

4. Kategori : ₺4.500,00

5. Kategori : ₺3.500,00

6. Kategori : ₺2.500,00

7. Kategori : ₺1.200,00

8. Kategori : ₺1.000,00

GALATASARAY PAOK MAÇ BİLETİ NEREDEN ALINIR?

Galatasaray PAOK maçı biletleri 23 Eylül Pazartesi günü GS Logolu passolig kartlarına passo.com.tr ve passo uygulaması üzerinden satışa sunuldu.

GALATASARAY PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray PAOK maçı 25 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Mücadele TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.