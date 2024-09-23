Üye Girişi
Haberler

Galatasaray PAOK maçı bilet fiyatları! GS PAOK maçı biletleri satışa çıktı mı?

Galatasaray PAOK maçı bilet fiyatları! GS PAOK maçı biletleri satışa çıktı mı?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Turu 1. maçında, 25 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de PAOK takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Galatasaray PAOK maçı bilet fiyatları belli oldu. Peki, Galatasaray PAOK maçı biletleri satışa çıktı mı, maç bileti nereden alınır? İşte, Galatasaray PAOK maçı bilet fiyatları

Galatasaray PAOK maçı bilet fiyatları! Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Turu 1. maçında, 25 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de PAOK takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Galatasaray PAOK maçı bilet fiyatları belli oldu. Peki, Galatasaray PAOK maçı biletleri satışa çıktı mı, maç bileti nereden alınır? İşte, Galatasaray PAOK maçı bilet fiyatları haberimizde...

GALATASARAY PAOK MAÇI BİLET FİYATLARI

Galatasaray PAOK maçı bilet fiyatları şu şekildedir:

Premium : ₺18.500,00

Delux : ₺17.000,00

Lux : ₺16.000,00

Classic : ₺15.000,00

1. Kategori : ₺10.000,00

2. Kategori : ₺7.500,00

3. Kategori : ₺6.000,00

4. Kategori : ₺4.500,00

5. Kategori : ₺3.500,00

6. Kategori : ₺2.500,00

7. Kategori : ₺1.200,00

8. Kategori : ₺1.000,00

GALATASARAY PAOK MAÇ BİLETİ NEREDEN ALINIR?

Galatasaray PAOK maçı biletleri 23 Eylül Pazartesi günü GS Logolu passolig kartlarına passo.com.tr ve passo uygulaması üzerinden satışa sunuldu.

GALATASARAY PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray PAOK maçı 25 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Mücadele TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Rams Park Stadyumu Galatasaray Galatasaray Soğuk Haber Futbol Eylül Spor Paok Paok

İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici

Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici

 Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti

Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti

 Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış

Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış
Avrupa'da dengeleri sarsacak karar! Arnavutluk'ta Bektaşi Devleti kuruluyor

Avrupa'da dengeleri sarsacak karar! Yeni devlet kuruluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24-25 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Akşehir, Beyşehir, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Manavgat, Konyaaltı, Kumluca elektrik kesintisi Kübra Aykut kimdir? Kübra Aykut kaç yaşında, nereli, mesleği ne, Tiktok hesabı ne? İstanbul elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Ümraniye, Sultangazi, Üsküdar elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter? Adana elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Sarıçam, Ceyhan, Yüreğir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Sincan, Keçiören, Etimesgut, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 24 Eylül Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 24 Eylül Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Galatasaray PAOK maçı bilet fiyatları! GS PAOK maçı biletleri satışa çıktı mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });