Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray – Lazio hazırlık maçı, yeni sezon öncesi taraftarların odak noktası oldu. Özellikle "Galatasaray Lazio maçı şifresiz mi?" ve "Galatasaray Lazio hazırlık maçı nerede izlenir?" soruları Google'da en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray Lazio maçı şifresiz mi? Galatasaray Lazio hazırlık maçı nasıl izlenir? İşte detaylar...

GALATASARAY LAZIO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray – Lazio maçı şifresiz olarak izlenebilecek. Hazırlık karşılaşması, TV100 kanalı üzerinden tamamen ücretsiz ve şifresiz bir şekilde yayınlanacak.

GALATASARAY - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında Lazio ile karşılaşacak. 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'da oynanacak.

GALATASARAY LAZIO HAZIRLIK MAÇI NASIL İZLENİR?

Maçı dijital ortamdan takip etmek isteyen kullanıcılar için S Sport Plus platformunda da canlı yayın seçeneği mevcut olacak. Ancak S Sport Plus abonelik gerektiriyor.