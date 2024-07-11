Galatasaray Lask hazırlık maçı hangi kanalda? Lask Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Galatasaray Lask maçını hangi kanal veriyor? Galatasaray bu akşam sezonun ilk hazırlık maçına çıkıyor. Galatasaray'ın Lask ile oynayacağı maç TV'den canlı yayınlanacak. Peki, Galatasaray Lask hazırlık maçı hangi kanalda? Lask Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Detaylar!

LASK GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

LASK Galatasaray maçını Spor Smart'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. LASK Galatasaray maçını Spor Smart'tan şifresiz izleyebilmeniz için D-Smart kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

LASK - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

LASK Galatasaray maçı saat 20.30'da başlayacak.

LASK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

LASK Galatasaray maçı bu akşam saat 20.30'da oynanacak.

LASK - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

LASK Galatasaray maçı Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY SEZON ÖNCESİ HAZIRLIK YAPIYOR

İlk etap kampını 18 Temmuz'a kadar Linz kenti yakınındaki Geinberg bölgesinde gerçekleştirecek Galatasaray, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz tarihlerinde yine Avusturya'nın Irdning bölgesinde yapacak.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte LASK, Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma takımlarıyla hazırlık karşılaşması oynayacak.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Fernando Muslera, Mathias Ross, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Michy Batshuayi, Siraçhan Nas, Taylan Antalyalı, Jankat Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Baran Aksaka, Eren Aydın, Kadir Subaşı, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı ve Berk Balaban.