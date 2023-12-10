Avrupa'daki temsilcimiz Galatasaray hakkında Kopenhag vs GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu, maçın hakemi kim? Aramaları yükseliyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacağı maçı İtalyan yönetecek. Peki, Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar…

GALATASARAY KOPENHAG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kopenhag vs GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu, maçın hakemi kim?

Şampiyonlar Ligi'ndeki bu mücadelenin kazananı Devler Ligi'nde bir üst tura yükselecek. Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile deplasmanda oynayacağı maçı, İtalyan hakem yönetecek. Peki, Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kopenhag vs GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu, maçın hakemi kim? İşte detaylar…

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray ile Kopenhag arasındaki rövanş maçı 12 Aralık 2024 Salı akşamı oynayacak.

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kazananın gruptan çıktığı bu mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Temsilcimizin deplasmanda oynayacağı maç Danimarka'da yapılacak ve saat 23.00'da başlayacak.

KOPENHAG VS GS MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU, MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmanın ilk 11'leri henüz belli olmadı. 12 Aralık günü belli olması bekleniyor. Öte yandan Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda FC Kopenhag ile oynayacağı müsabakaya İtalyan hakem Daniele Orsato atandı.

İşte İtalyan hakemin daha önce yönettiği maçlar;