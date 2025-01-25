Galatasaray-Konyaspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray-Konyaspor maç kadrosu
Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanacak maç için heyecan dorukta. Taraftarlar, canlı yayın bilgileri, maç kadroları ve muhtemel 11 detaylarını yakından takip ediyor. Galatasaray-Konyaspor maçı muhtemel ilk 11'ler ve Galatasaray-Konyaspor maç kadrosu merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Konyaspor maçı saat kaçta başlıyor?
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. İki ekip, bugüne kadar 47 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray-Konyaspor maçı muhtemel ilk 11'ler kimler? Bu mücadelelerin 34'ünü sarı-kırmızılı ekip kazanırken, yeşil-beyazlılar 5 kez galibiyet sevinci yaşadı. 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray-Konyaspor maçı muhtemel ilk 11'ler ve maç kadrosu merak ediliyor. İşte,Galatasaray-Konyaspor maç kadrosu...
GALATASARAY-KONYASPOR MUHTEMEL İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kaan, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen
Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Tunahan, Melih, Oğulcan, Yusuf, Kramer
GALATASARAY-KONYASPOR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Galatasaray-Konyaspor maçı, saat 19:00 başlayacak.