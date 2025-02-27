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Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda?

Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda?
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Galatasaray ve Konyaspor arasında oynanacak olan futbol maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Maçın detayları ve yayınlanacağı kanal hakkında bilgi almak için haberimizi okuyabilirsiniz.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Galatasaray - Konyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor. İşte, maçın canlı yayın bilgileri ve detayları…

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü maçında karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda?

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, 27 Şubat 2025 Perşembe günü saat 19:00'da RAMS Park'ta oynanacak ve ATV kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Sembol Oranı (Symbol Rate): 27500

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

FEC: 5/6

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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