Galatasaray Kocaelispor maç özeti ve golleri! (VİDEO) Galatasaray Kocaelispor golleri izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Galatasaray, Süper Lig'in sürpriz ekiplerinden Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, son dakikalarda bulduğu golle skoru eşitlemesine rağmen galibiyeti kaçırdı.

GALATASARAY KOCAELİSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

Galatasaray ile Kocaelispor arasında oynanan son maç, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Özellikle ilk yarıda Kocaelispor'un öne geçmesi ve Galatasaray'ın son dakikalarda bulduğu gol, maçı unutulmaz kıldı. Karşılaşmanın ilk yarısı 45+1. dakikada Agyei'nin golüyle Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Maç boyunca tempo yüksek olurken, Galatasaray hücumları Kocaelispor savunmasına takıldı.

Galatasaray taraftarları için en kritik anlardan biri 83. dakikada Victor Osimhen'in attığı golle eşitliği sağlamasıydı. Ancak maçın genelinde Kocaelispor'un disiplinli savunma anlayışı ve hızlı kontratakları öne çıktı. VAR incelemesi sonrası iptal edilen Galatasaray golü, mücadeleye ayrı bir heyecan kattı.

GALATASARAY KOCAELİSPOR MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLA!

GALATASARAY KOCAELİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maçın sonucunu merak edenler için net rakamlar:

Kocaelispor: 1

Galatasaray: 0

İlk yarıda Agyei'nin golüyle 1-0 öne geçen Kocaelispor, ikinci yarıda Galatasaray'ın baskısı altında kaldı. Özellikle 83. dakikada Victor Osimhen'in golü, maçın skorunu belirledi ve mücadele 1-0 sona erdi. VAR kontrolü sonrasında iptal edilen gol ise maçın sonucunu değiştirmedi ama Galatasaray adına tartışmalı anlara sahne oldu.

GALATASARAY KOCAELİSPOR MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?

Maçta golleri atan oyuncular ve dakikaları şu şekilde:

Kocaelispor: Agyei (45. dakikada)

Galatasaray: Victor Osimhen (83. dakikada)

Maçın ilk golü, Kocaelispor'un hızlı hücum organizasyonları sonucu geldi ve Agyei takımını öne geçirdi. İkinci gol ise Galatasaray'ın baskılı oyununu son dakikalarda sonuçlandıran Victor Osimhen'den geldi. Ayrıca, Galatasaray'ın maç boyunca geliştirdiği pek çok pozisyon VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

MAÇIN DETAYLARI VE ÖNE ÇIKAN ANLAR

38. Dakika: Galatasaray'ın sağ kanadı Leroy Sane'ye yapılan müdahale sonrası Kocaelispor'dan Dijksteel sarı kart gördü.

45+1. Dakika: İlk yarı Agyei'nin golüyle Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

81. Dakika: Galatasaray'dan Sara, ceza sahasının dışından şutunu attı ancak isabet bulamadı.

83. Dakika: Victor Osimhen'in golüyle Galatasaray skoru eşitledi.

87. Dakika: Galatasaray'ın bir golü VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.